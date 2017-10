Rechter beslist of striptekenaars moeten betalen voor eigen werk

Striptekenaars en de curator van het failliete stripmuseum in Rotterdam staan dinsdag lijnrecht tegenover elkaar voor de rechtbank in Den Haag. Tekenaars eisen hun werk terug zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen.

Het museum in Rotterdam ging eind juli over de kop. De curator nam daarop alle strips die in bruikleen waren in beslag.

Veertig tekenaars krijgen ze alleen terug als ze 75 euro betalen. Ze vinden dat oneerlijk en spanden een kort geding aan dat dinsdag dient.

"Je legt je hele ziel en zaligheid in je werk en dan is er een of andere jojo die zegt dat ik mijn eigen werk niet terug kan krijgen", zei Marc Scherbateyev eerder. Ook Robert van der Kroft maakte zich boos over hoe de curator het faillissement afhandelt.

Volgens de tekenaars van onder meer Sjors en Sjimmie en Nudiske mag de curator de geleende strips niet gegijzeld houden. Dat mag alleen met strips die eigendom waren van het museum.