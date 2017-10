Rome en Nederland begraven strijdbijl met drieduizend tulpen

De Barcaccia fontein die twee jaar geleden beschadigd is door Feyenoordhooligans

Tulpenbollen moeten de afsluiting zijn van het charmeoffensief van Nederland in Rome na de rellen van Feyenoordhooligans twee jaar geleden. Als klap op de vuurpijl wordt dinsdag gestart met het planten van drieduizend Nederlandse tulpen. Deze moeten de komende lente groeien in een Romeins park.

Het tulpeninitiatief gaat om meer dan alleen bolletjes planten. Volgens voorzitter van de vereniging Red de Barcaccia Angela Mannaerts moesten de banden met Rome en heel Italië worden hersteld.

"De Italianen waren verbijsterd dat Nederlanders in staat waren om zoiets te doen. Wij wilden daarom laten zien dat wij ook negatieve gebeurtenissen om kunnen zetten in iets positiefs", zegt Mannaerts tegen de NOS.



Rellen



Na de rellen van Feyenoordhooligans twee jaar geleden heeft de Nederlandse gemeenschap geld ingezameld

Omdat de stad Rome direct begon met herstelwerkzaamheden aan de Barcaccia fontein, werd afgesproken het ingezamelde geld te gebruiken voor de restauratie van twee andere fonteinen.

In de zomermaanden zijn de Fontana dei Giardini en de Fontana delle Api weer teruggegeven aan het Romeinse publiek. Het laatste geld is uitgegeven aan de tulpenbollen.

Band versterkt



De wethouder van de wijk waar de tulpenbollen komen, ziet het rooskleurig in: "Alles is oké. Wat er twee jaar geleden is gebeurd, heeft onze banden alleen maar versterkt. Wij zijn twee landen die vrienden zijn en dit tulpeninitiatief bevestigt dat."