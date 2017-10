El Hamdaoui terug bij AZ

Rotterdammer Mounir El Hamdaoui is terug in Alkmaar. De spits traint voorlopig mee bij Jong AZ, dat uitkomt in de Jupiler League. El Hamdaoui heeft momenteel geen club nadat hij vertrok bij Al -Taawoun uit Saoudie-Arabië.

Tussen 2006 en 2010 speelde El Hamdaoui bij AZ en werd in Alkmaar topscorer van de eredivisie in het kampioensjaar van AZ in 2010. Daarna vertrok de voormalig-speler van Ajax naar onder meer Ajax, Fiorentina en Malaga. In 2015 keerde El Hamdoui tijdelijk terug bij AZ, nadat zijn loopbaan op doodspoor zat. Via AZ speelde hij zich in de kijker bij Umm Salal uit Qatar. Daar vertrok hij al na een seizoen en verkaste naar AL-Taawoun.