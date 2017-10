Fransen proberen opnieuw Rotterdamse bottelaar te kopen

Refresco ging in 2015 naar de beurs - Foto: Koen van Weel (ANP)

De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco heeft een nieuw overnamebod ontvangen van een Franse investeerder. Het gaat om PAI Partners, dat nu bereid is 1,6 miljard euro op tafel te leggen voor de producent van onder meer de Wicky-pakjes.

In juli werd al gespeculeerd dat PAI zoveel wilde betalen voor Refresco. Een woordvoerder van de Franse investeerder wilde de geruchten toen niet bevestigen.

De overnamestrijd is al een paar maanden aan de gang. PAI deed in april een bod van 1,4 miljard euro, maar de Rotterdamse bottelaar wees dat voorstel af. Ook in 2015 zou al interesse zijn geweest.

De laatste biedprijs van 19,75 euro per aandeel ligt ruim 2 euro boven de slotkoers van Refresco maandag op de beurs in Amsterdam. Dit keer zegt Refresco zich zorgvuldig te beraden op het nieuwe, wederom ongevraagde bod.

Refresco zit in de buurt van de Kralingse Zoom in Rotterdam. Naast Wicky maakt het bedrijf ook frisdranken voor Coca-Cola en Pepsi. PAI Partners is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.