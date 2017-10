Werk 'mensen met een krasje' definitief gered door nieuw contract

Magis010, de sociale onderneming in Rotterdam waar mensen met een beperking werken, hoeft de deuren toch niet te sluiten. De gemeente wilde de stekker eruit trekken, maar een aangenomen voorstel van de SP heeft dat voorkomen.

Wethouder Maarten Struijvenberg wilde het contract met Magis010 stopzetten en dit als gemeente zelf organiseren.

In juni protesteerden tientallen mensen met een lichte beperking voor het stadhuis van Rotterdam. Zij werken voor kringloopwinkels en in de groenvoorziening van Magis010 en maakten zich grote zorgen over de toekomst als Magis010 ermee zou moeten ophouden.

De onderneming is nu definitief gered. De gemeente en Magis010 tekenden maandagavond na nieuwe onderhandelingen voor een jaar bij.

Josine Störmann, raadslid van de SP, is ontzettend blij. "Al die mensen die zich enorme zorgen maakten over hun toekomst, of ze hun werk wel konden blijven doen in deze veilige omgeving. Met collega's die als familie voor hen zijn. Die mensen hebben nu zekerheid. Dat is ontzettend fijn."