Strootman mogelijk niet inzetbaar voor Oranje

Het is onzeker of oud-Spartaa Kevin Strootman voor het Nederlands elftal kan uitkomen in de laatste groepsduels met Wit-Rusland en Zweden in de WK-kwalificatie.

De middenvelder van AS Roma kampt met een spierblessure. Bondscoach Dick Advocaat beslist woensdag of hij Strootman in zijn selectie houdt. Een mogelijkheid is dat Strootman niet naar Wit-Rusland reist, maar wel gaat proberen tegen Zweden uit te komen. De Ridderkerker kwam zondag tijdens het uitduel met AC Milan hard in botsing met zijn ploeggenoot Federico Fazio. Hij verliet duizelig het veld, maar blijkt ook een beenblessure te hebben opgelopen. Oranje gaat zaterdag op bezoek bij Wit-Rusland. Zweden komt dinsdag naar Amsterdam voor de laatste groepswedstrijd.