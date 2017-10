Dordtenaar die vader doodde niet naar gevangenis

Een 44-jarige man die vorig jaar zijn vader heeft doodgestoken in Dordrecht, krijgt geen celstraf. De rechter zegt dinsdag dat de Dordtenaar ontoerekeningsvatbaar is. Wel heeft hij tbs gekregen, omdat hij behandeld moet worden aan zijn psychische stoornis.

Justitie had vijf jaar cel en tbs geëist. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat uit onderzoek is gebleken dat de man psychisch geen controle had over zichzelf.

Danny B. stak zijn 71-jarige vader vorig jaar oktober dood in een kelderbox in de Suikerstraat. Hij stak hem met een schroevendraaier en een priem in zijn borst.

Tijdens een eerste zitting zei B. heel erg spijt te hebben van zijn daad. Zijn vader was verslaafd aan drugs. B. kreeg daardoor regelmatig dealers aan de deur die geld wilden zien.

Familie en vrienden reageerden dinsdag opgelucht op de uitspraak. Ze huilden van blijdschap, omdat de man niet de gevangenis in moet.