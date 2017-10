Brandweeroefening zorgt voor nieuwe onrust in de Wielewaal

Een onaangekondigde brandweeroefening heeft opnieuw voor onrust gezorgd in het Rotterdamse tuindorp De Wielewaal. Na zorgen van de bewoners vorige week over de asbestsanering uit de sloopwoningen is het nu de brandoefening waar de wijk niet blij van wordt.

"Er was ineens een heel harde knal en uitslaande vlammen uit de sloopwoningen", zegt Karen Groen, voorzitter van de huurdersvereniging in De Wielewaal.

"Wij dachten: er is echt brand, dus laten we maar snel kijken of hier nog mensen wonen. Dat was gelukkig niet het geval", voegt voorzitter bewonersorganisatie Wil de Ben toe.

Asbest



De schrik zat er voornamelijk goed in, omdat de panden die in brand stonden pal naast de panden staan waar de asbestsanering plaatsvindt.

"Wat ons zorgen baart, is dat in de naaste omgeving nog asbest op de daken zit. Er stond een aardige wind waardoor alle rookwolken de kant opgingen van de plek waar nog mensen wonen", legt De Ben uit.

"We hebben onmiddellijk 112 gebeld, maar de meldkamer was niet op de hoogte van deze oefening. Ook de brandweercommandant moest toegeven dat zij niet op de hoogte waren van de oefening of van het feit dat er asbest aanwezig is. Dat is een trieste zaak."

Brandweer

De zaak wordt donderdag behandeld in de actualiteitenraad van de gemeente Rotterdam. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er inderdaad een oefening is geweest samen met de vrijwilligers van de kazerne in Barendrecht.

"De omwonenden zijn niet geïnformeerd, omdat de brandweer tientallen keren per week oefent en het geen doen is steeds de omgeving te waarschuwen. Maar als we hadden geweten dat er al onrust in de wijk was over asbest, hadden we het wellicht anders moeten aanpakken", zegt de woordvoerder.