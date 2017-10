Rotterdammer neergestoken na ruzie op Kruiskade

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (archieffoto)

Een 22-jarige Rotterdammer heeft dinsdagochtend meerdere steekwonden opgelopen in zijn rug. Na een ruzie tussen twee groepen mannen in uitgaansclub Villa Thalia aan de Kruiskade, zette de ruzie zicht voort in een naastgelegen parkeergarage.

De ruzie mondde uit in een steekpartij, waarbij een van de mannen meerdere keren in zijn rug werd gestoken. Toen de hulpdiensten arriveerden, werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De politie startte direct een onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.