Lid Broederliefde toch niet neergestoken in Rotterdam

De man die dinsdag werd neergestoken in Rotterdam, blijkt toch niet iemand te zijn van de hiphopformatie Broederliefde. De NOS meldde dat eerder op basis van politiebronnen, maar de informatie blijkt niet te kloppen.

Een 22-jarige Rotterdammer werd dinsdagochtend meerdere keren gestoken in zijn rug na een ruzie. Twee groepen mannen, onder wie leden van leden van Broederliefde, kregen ruzie in uitgaansclub Villa Thalia aan de Kruiskade. Die ging daarna door in een naastgelegen parkeergarage.

De ruzie mondde uit in een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het management van Broederliefde heeft de berichtgeving van de NOS direct ontkend. Zij zeggen dat de leden thuis zaten.