Rotterdammer neergestoken in Delft

Archieffoto

Een 50-jarige Rotterdammer is maandagavond na een steekpartij in Delft ernstig gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee mannen kregen ruzie voor een huis op de Kringloop. Hierbij zou een mes zijn getrokken. Een 51-jarige Delftenaar raakte bij de ruzie lichtgewond. De twee zijn gearresteerd. Ook twee vrouwen die iets met de vechtpartij te maken zouden hebben zijn opgepakt. Het gaat om een 17-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel en een 35-jarige vrouw uit Delft.