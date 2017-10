Eis justitie: Schiedammer 22 jaar cel in voor woningoverval

Tegen een 22-jarige Schiedammer is 22 jaar cel geëist voor een gewelddadige woningoverval in Helmond. Daarbij kwam de 86-jarige bewoonster om het leven. Voor de overval staan nog 4 mensen terecht. Tegen de Schiedammer werd de hoogste straf geëist, omdat hij de fatale klappen heeft uitgedeeld.

Eind augustus 2014 drong hij bij de vrouw binnen door zich voor te doen als medewerker van een energiebedrijf. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden door haar zoon. Ze was geslagen en met tie-wraps aan een tafelpoot vastgebonden. De vrouw overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De rechter doet op 1 november uitspraak.