Halal-slager: 'Henk en Ingrid shoppen hier ook'

Mourad Reyani van Slagerij Islam Centrum is teleurgesteld in het voorstel van Leefbaar Rotterdam om een vestigingswet in te voeren. Volgens de slager bestaat zeker de helft van zijn klantenkring uit autochtone Nederlanders. "Henk en Ingrid komen hier ook."

Leefbaar Rotterdam pleitte afgelopen weekend tijdens een partij-bijeenkomst voor een vestigingswet. Volgens partijleider Eerdmans is de diversiteit in het winkelaanbod in bepaalde delen van Rotterdam verdwenen. "Rotterdammers in oude wijken willen geen halal-slagerijen, maar een Nederlandse groenteboer", aldus Eerdmans.

Vijf vragen aan Mourad Reyani. Halal-slager aan de Wolphaertsbocht op Rotterdam-Zuid.

1. Wat vind je van het idee voor een vestigingswet?

"Ik ben het daar totaal mee oneens. Het is de deur sluiten voor een groot aantal Rotterdammers die willen ondernemen. Maar de verkiezingen zitten eraan te komen, dus de toon van het debat wordt weer harder. Ik vind het teleurstellend, want we zijn allemaal Rotterdammers."

2. Hoe ziet jouw klantenkring er uit?

"De helft van ons klanten is allochtoon en de andere helft is autochtoon. Henk en Ingrid komen hier ook hun boodschappen doen."

3. Waarom komen Henk en Ingrid bij de halal-slager?

"De autochtone Nederlander houdt van ons aanbod. We hebben veel verschillende soorten vlees. Meer dan andere slagers. Er komen zelfs mensen uit Heerjansdam, Brielle en Oud-Beijerland. Die doen dan gelijk inkopen voor een maand."

4. Hoe komt het dat de 'Nederlandse' bakker en groenteboer zijn verdwenen?

"De supermarkten hebben alle schappen overgenomen. Voor slagers, bakkerijen en groenteboeren is de concurrentie loodzwaar. Er zat hier verderop een slagerij van een autochtone man. Hij was doodmoe, omdat hij de concurrentie met de supermarkten niet meer aan kon. Albert Heijn kan kipfilet op veel grotere schaal inkopen dan wij als middenstanders."

5. Wat zou je nog kwijt willen aan Eerdmans?

"Ik nodig hem uit om snel eens langs te komen in mijn winkel. Bij voorkeur op een zaterdagmiddag. Dan komt alles hier samen. En mocht zaterdag niet lukken, dan tijdens kerst. Dan komen hier alleen maar autochtone Nederlanders."