Dordrecht 'mekka' voor shorttrack in Nederland

Van donderdag tot en met zondag wordt in Dordrecht voor de vierde keer sinds 2012 de Wereldbeker Shorttack gehouden. De beste shorttrackers van de wereld zijn op de Sportboulevard in Dordrecht te vinden.

De bondscoaches Kip Carpenter en Jeroen Otter hebben de Nederlandse troeven Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Adwin Snellink, Dennis Visser,

Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting en Marijn Wiersma.

Bij de mannen is Sjinkie Knecht, die dit jaar in het Rotterdamse Ahoy wereldkampioen werd, een van de favorieten.

Bij de eerste wereldbeker shorttrack van dit seizoen vorige week in Boedapest liet Sjinkie Knegt direct zijn goede vorm zien. De Fries uit Bantega won, maar werd uiteindelijk door de jury terug gezet, omdat hij een tegenstander zou hebben gehinderd.

Alle shorttrackers kunnen in Dordrecht goede zaken doen wat betreft plaatsing voor de Olympische Spelen in Pyongyang, die in 2018 in Zuid-Korea wordt gehouden.