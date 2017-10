Feyenoord boekt recordomzet in kampioensjaar

Feyenoord heeft de jaarcijfers bekend gemaakt. De kampioen van vorig seizoen heeft voor het zesde jaar op rij winst gemaakt. Dit jaar bedraagt de nettowinst 6,2 miljoen euro.

Volgens commercieel directeur Mark Koevermans groeit het eigen vermogen van Feyenoord nu naar zo'n 24 miljoen euro. De omzet over het afgelopen seizoen bedroeg 68,7 miljoen euro en is daamee het hoogste uit de clubgeschiedenis. Met name de deelname aan de Europa League en de inkomsten uit partnerchips en merchandising heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord een flinke omzet maakte. Het uitbetalen van kampioenspremies heeft wel zijn weerslag gehad op het bedrijfsresultaat. De balans is opgemaakt in juni 2017.

Mede door de deelname aan de Champions League dit seizoen en de nodige verkopen is de kans groot dat Feyenoord volgend jaar weer mooie cijfers kan presenteren.