Michel Schaeffer publiceert Het geheim van bol.com

Speelgoed, sieraden, beddengoed en pannen: bedenk het maar en je kunt het bestellen bij Bol.com. Oud-directielid Michel Schaeffer, de auteur van het boek 'Het geheim van bol.com', vertelt over zijn 'rollercoasteravontuur' bij het eigenwijze bedrijf. Hij is het laatste uur te gast bij Ruud de Boer.

Luister vanaf 16:00 tot 19:00 naar Radio Rijnmond.

Je kunt een mail naar Nu@Rijnmond.nl sturen of twitteren: doe dat dan met #RijnmondNu

naar @JournalistRuud of @RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Na 19.00 uur is deze uitzending terug te luisteren.