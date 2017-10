Noodkreet leraren en leerlingen basisschool: 'we willen een nieuw gebouw!

Docenten en leerlingen van basisschool het Open Venster in Rotterdam-Zuid zijn het helemaal zat. Zij kijken al vier jaar tegen nieuwbouw aan die maar niet afkomt. Mogelijk moet de nieuwbouw zelfs worden gesloopt en helemaal van voren af aan weer worden gebouwd. De schooldirecteur slaakt een noodkreet, want zo kan het niet langer.

Schooldirecteur Victor van Toer stuurt daarom een boze brief naar het Rotterdams stadhuis. "Dit kan zo niet langer, we willen nu helderheid over een nieuw gebouw!"

Ouders, leerlingen en teamleden wachten al vanaf 2007 op een nieuw schoolgebouw. Al meerdere malen zijn leerlingen teleurgesteld door het bericht dat de datum van de verhuizing weer niet gehaald zou worden. Eind september werd weer een duidelijke beslissing uitgesteld.