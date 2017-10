Formaldehyde-lek ontstaan door falende beveiliging

DuPont

Een fout in het beveiligingsysteem was de oorzaak van het formaldehyde-lek bij de Dordtse chemiefabriek Dupont. Ook bleek de fabriek te lang doordraaien terwijl het lek nog niet gedicht was en brachten de medewerkers zichzelf in gevaar. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar het incident in augustus 2016.

Tussen 10 en 12 augustus lekte 32 uur lang de giftige en brandbare stof formaldehyde uit de schoorsteen. Ook kon de stof zich binnen de fabriek verspreiden. Dat kwam door een scheur in de 'breekplaat', een onderdeel dat kapot moet gaan als de druk in de leidingen te hoog worden. Zo hoog was die druk op dat moment nog niet. Door het breken van het onderdeel verspreidde de formaldehyde zich binnen de fabriek en lekte het uit de 47-meter hoge schoorsteen.



Onderhoud

Volgens de Raad is de breekplaat wellicht beschadigd tijdens groot onderhoud twee maanden eerder. Zelfs een kras tijdens het demonteren of transport zou volgens de raad al de opmaat kunnen zijn tot de latere breuk. Volgens de Raad is de breekplaat wellicht beschadigd tijdens groot onderhoud twee maanden eerder. Zelfs een kras tijdens het demonteren of transport zou volgens de raad al de opmaat kunnen zijn tot de latere breuk. De 2730 kilo formaldehyde die weglekte via de schoorsteen werd niet opgemerkt, omdat er geen sensoren in de schoorsteen zaten. Uiteindelijk zou een medewerker op het terrein bijna anderhalve dag later het goedje ruiken en alarm slaan. Bescherming

Operators brachten zichzelf na het lek mogelijk in gevaar door zonder gasmaskers op onderzoek uit te gaan. De veiligheidsinstructies schrijven voor dat er in zo'n geval bescherming wordt gedragen. Operators brachten zichzelf na het lek mogelijk in gevaar door zonder gasmaskers op onderzoek uit te gaan. De veiligheidsinstructies schrijven voor dat er in zo'n geval bescherming wordt gedragen. Toen de waarden binnen de fabriek daalden, namen medewerkers te snel aan dat het lek gedicht was en lieten ze fabriek doordraaien. De formaldehyde verspreidde zich ondertussen via de schoorsteen. Aanbevelingen

Buiten de fabriek is er geen risico geweest voor de volksgezondheid, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad heeft Dupont een aantal aanbevelingen gedaan om Buiten de fabriek is er geen risico geweest voor de volksgezondheid, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad heeft Dupont een aantal aanbevelingen gedaan om herhaling te voorkomen