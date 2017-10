Feyenoord blij met prachtige cijfers: 'de toekomst is rooskleurig'

Supporters in De Kuip

Feyenoord is dolblij met de jaarcijfers die het dinsdagmiddag presenteerde. De jaaromzet van de club blijkt met 68,6 miljoen euro nog nooit zo hoog als nu. De Stadionploeg haalde bovendien een miljoenenwinst binnen. De winst die werd genoteerd in het kampioensjaar is 6, 2 miljoen euro.

"We hebben een goed en gezond jaar gedraaid en kunnen rooskleurig naar de toekomst kijken", reageert commercieel directeur Mark Koevermans bij Feyenoord TV, in een interview dat door de club dinsdag online werd gezet. "We halen een dikke zestig miljoen uit de gewone bedrijfsvoering. Dat was een jaar of zeven, acht geleden nog zesendertig miljoen. Daar is een enorme gezonde groei in geweest." Volgens de directeur plukt de club de vruchten van de groei van de verkoop van merchandise, de commercie en de verkoop van tickets. "De laatste wedstrijden waren allemaal uitverkocht." Ook de vooruitzichten zijn positief. "Met de Champions League-gelden ziet het er mooi uit. We verwachten een mooi resultaat te boeken."