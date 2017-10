Wisselstrook Spijkenisserbrug dicht: voorlopig twee stroken naar Spijkenisse

De wisselstrook op de Spijkenisserbrug is voorlopig nog niet te gebruiken. Dat meldt Rijkswaterstaat dinsdag. Er is een storing in de software van het wisselstrooksysteem.

Rijkswaterstaat moet de software hiervan aanpassen, zodat de wisselstrook in de ochtend- en avondspits weer omgezet kan worden van open naar dicht.

In overleg met de gemeenten Nissewaard en Rotterdam is besloten om tot aan deze reparatie de wisselstrook tijdelijk in een richting vast te zetten. Afgesproken is om de wisselstrook vast te zetten met twee rijstroken richting Spijkenisse en een rijstrook naar Hoogvliet.

Door de storing in de software is het niet mogelijk om de wisselstrook in de ochtend- en avondspits om te zetten van de ene naar de andere richting. Rijkswaterstaat werkt hard aan een definitieve oplossing van de storing. Het is nog niet bekend wanneer de strook weer normaal bediend kan worden.