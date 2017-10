Geslaagde proef met OV voor minima in Schiedam

De regeling voor gratis openbaar vervoer voor mensen in de bijstand in Schiedam is een groot succes. Dat blijkt uit een evaluatie. De gemeenteraad moet nu beslissen of er een vervolg komt.

De gemeente had vooraf gerekend op zo'n 5000 deelnemers. Uiteindelijk blijken ruim 6100 mensen er gebruik van te maken. Er is al anderhalf miljoen keer door hen gereisd. Het grotere gebruik dan verwacht heeft geen financiële gevolgen. De gemeente had vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt met de RET. Bijstandsniveau

Het gratis reizen geldt voor mensen die tot 110% van het bijstandsniveau verdienen. De regeling kost ongeveer een half miljoen euro en wordt gefinancierd uit een speciaal potje voor armoedebeleid van het Rijk. Randstadrail en het BOB-busnetwerk zijn van de regeling uitgesloten. Schiedam is volgens wethouder Stam een van de eerste gemeenten van Nederland die het gratis reizen voor een brede groep mogelijk maakt. In steden als Rotterdam en Dordrecht geldt deze regeling alleen voor 65-plussers. 'Nieuw werk'

Wethouder Stam is enthousiast over de cijfers. "Zo geeft acht procent van de gebruikers aan mede door het vrij reizen nieuw werk te hebben gevonden." De huidige proef loopt nog tot april 2018.