Branden in Sliedrecht mogelijk aangestoken

De uitslaande brand

Sliedrecht is dinsdagavond getroffen door twee verdachte branden. Aan de Rivierdijk in Sliedrecht vloog een leegstaande apotheek in lichterlaaie. Even later was het raak in een paardenstal aan de Touwbaan. De politie sluit in beide gevallen brandstichting niet uit.

De eerste melding van de brand kwam rond half 9 binnen. De brandweer schaalde al snel op naar 'groot' om het vuur met extra manschappen en materieel te bestrijden. De brandweer sloot de Rivierdijk ter hoogte van de Oosterbrugstraat vanwege de grote toeloop af. Rond kwart voor tien 's avonds werd het sein brand meester gegeven. Jongens

De politie zegt dat er bij het oude slooppand vier jongens zijn gezien. De politie is naar hen op zoek. De politie zegt dat er bij het oude slooppand vier jongens zijn gezien. De politie is naar hen op zoek. Stal

Aan de andere kant van Sliedrecht was er nog een brand. Aan de Touwbaan stond een paardenstal bij GGZ-instelling De Merwebolder in lichterlaaie. Die brak uit kort na het ontstaan van de brand aan de Rivierdijk. Aan de andere kant van Sliedrecht was er nog een brand. Aan de Touwbaan stond een paardenstal bij GGZ-instelling De Merwebolder in lichterlaaie. Die brak uit kort na het ontstaan van de brand aan de Rivierdijk. In de stal bleken geen paarden te staan. De brand was snel onder controle.