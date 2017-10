Twee flinke branden tegelijkertijd in Sliedrecht

Sliedrecht is dinsdagavond getroffen door twee grote branden. Aan de Rivierdijk in Sliedrecht staat een pand in lichterlaaie. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het om de oude apotheek.

De eerste melding van de brand kwam rond half 9 binnen. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'groot' om het vuur met extra manschappen en materieel te bestrijden. Naar verluidt gaat het om een leegstaand pand dat deze week gesloopt zou worden. Het is niet bekend of er iemand in het pand was. De brandweer sloot de Rivierdijk ter hoogte van de Oosterbrugstraat vanwege de grote toeloop af.

Elders in Sliedrecht is er nog een brand. Aan de Touwbaan zou een gebouwtje in brand staan bij ASVZ Merwebolder. De brand brak uit kort na het ontstaan van de brand aan de Rivierdijk.