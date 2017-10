Verdachte moord Krabbeplas zeker nog dertig dagen vast

Vorige week werd er een stille tocht voor Rodrigues houden

De 31-jarige Schiedammer die is opgepakt na de vondst van een dode vrouw bij de Krabbeplas in Vlaardingen, wordt verdacht van moord of doodslag. De man blijft voorlopig nog vastzitten. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in het televisie-programma Opsporing Verzocht.

De 21-jarige Graciëlla Gomes Rodrigues kwam door een steekpartij om het leven. Ze werd voor het laatst op haar werk gezien met de man die is aangehouden als verdachte. Rodrigues werd voor het laatst in leven gezien, toen ze 's nachts haar werk verliet aan de Galvanistraat. Hoe ze uiteindelijk in de Krabbeplas terecht is gekomen, is niet bekend. De politie zoekt getuigen.