Vermoorde man Noordereiland mogelijk hele avond gevolgd

De man die eind augustus op een terras op het Rotterdamse Noordereiland werd doodgeschoten, werd mogelijk de hele avond gevolgd. Dat blijkt uit een reconstructie van de laatste uren van de 42-jarige Hellevoeter. Die was dinsdagavond te zien op televisie in Opsporing Verzocht.

Die laatste uren bracht hij door met een vriend. Samen werden ze op meerdere plekken in Spijkenisse en Rotterdam gezien. De moord lijkt volgens de politie op een gerichte liquidatie. Toch was er niets bekend over banden van het slachtoffer met criminelen. Het motief voor de moord is dan ook nog steeds niet duidelijk.

Getuigen zagen na de schietpartij een auto wegrijden. Even later vloog bij de Nassauhaven een wagen in brand. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij.