Omwonenden metro Spijkenisse: gemeente, houd voet bij stuk

Omwonenden van het metrospoor in Spijkenisse willen dat de gemeente Nissewaard vasthoudt aan de belofte om geen nachtmetro te laten rijden. De bewoners zeggen nu al veel geluidsoverlast van de metro’s en dronken reizigers te hebben. Ze willen niet dat hun nachtrust op vrijdag- en zaterdagnacht nog verder wordt verstoord.

De RET presenteerde maandag de plannen met de nachtmetro. Vanaf eind december wordt er een proef van een jaar gehouden in de regio. Op vrijdag-en zaterdagnacht rijdt de metro voor het uitgaanspubliek een uurtje langer door. De metro stopt dan na 2 uur ‘s nachts.

Proef

De gemeente Nissewaard heeft een motie aangenomen om de komst van de nachtmetro tegen te gaan. Jan Modderman van de Bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan in Spijkenisse: "Wij vinden een proef van een jaar heel erg lang. Na drie maanden weet je het wel, toch? Verder zouden we in het geval dat er wel een proef komt ook van de RET en de gemeente garanties moeten hebben dat het onderhoud ook op goede momenten plaatsvindt en dat de metro’s niet te hard rijden.”

Wethouder Henk de Graad van de gemeente Nissewaard benadrukt dat de Spijkenisse niet onwelwillend tegen de nachtmetro staat. Wel moet de geluidsoverlast beperkt blijven. De Graad: “Ik heb begrepen dat er voldoende oplossingen mogelijk zijn”.

Over de harde garanties van de bewoners kan de wethouder nog niets zeggen. “De RET zal daar open voor moeten staan. Het moet binnen de dienstregeling mogelijk zijn. Ik kan daar nu niet op vooruit lopen.”

Voorstanders

Niet iedereen is tegen. Duizenden mensen hebben juist de Facebook-pagina 'Wij willen een nachtmetro in het weekend' geliked. Roy Vathorst, een van de initiatiefnemers van de pagina, is voorzichtig positief over de proef. "Ik ben blij, maar nog niet tevreden. De metro rijdt maar een uur extra en nog niet op alle lijnen. Ik vind het gek dat sommige gemeentes nu niet meedoen. Ze hoeven maar een relatief laag bedrag te investeren."