Schiedam vraagt minister om inzet Rotterdamwet

Burgemeester en wethouders in Schiedam willen de Rotterdamwet toepassen in een aantal wijken met problemen. Dinsdagavond presenteerden ze hun aanvraag voor de minister aan de gemeenteraad.

"We werken in Schiedam hard aan de verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid in een aantal wijken", zegt burgemeester Cor Lamers. "Maar inmiddels lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. De Rotterdamwet kan ons verder helpen."

De Rotterdamwet schrijft voor dat in probleemwijken bepaalde woningzoekenden voorrang krijgen, bijvoorbeeld mensen met een maatschappelijk gebonden beroep, zoals politieagent, verpleegkundige of onderwijzer. "Een wijk is nu eenmaal gebaat bij een gemêleerde samenstelling", zegt de burgemeester. "Daarnaast willen we de wet gebruiken om woningzoekenden die eerder voor woonoverlast hebben gezorgd, te kunnen weren uit een wijk waar het toch al niet lekker gaat."

Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, moet Den Haag uiterlijk 1 januari uitsluitsel geven.