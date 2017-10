App vertelt verhalen achter Rotterdamse straatnamen

Rotterdam heeft vanaf nu een speciale straatnamen-app. Altijd al afgevraagd waarom de Oppert zo heet of waar de naam Weena vandaan komt? Met de app van Rotterdammer René Dings zoek je het op en leest je de verhalen erachter.

Dings is al langer gefascineerd door straatnamen. Hij schreef er ook al een boek over. Delft heeft de app ook al een tijdje. “Ik vind het mooi hoe zo’n klein blauw bordje zoveel informatie en geschiedenis kan bevatten”, legt de bedenker van de app uit. “En ik vind het een goede manier om je stad te leren kennen.”

Eigen verhaal

Rotterdam en dus ook de app telt vijfduizend straatnamen, die dus allemaal zo hun eigen verhaal vertellen. “Zo komt de Oppert eigen van het woord Nieuwpoort. Daar begon het mee en langzaam ging het van Nyepoorte, Nieupoort, Nupoort naar Noppert. En uit 'in de Noppert' is waarschijnlijk 'in den Oppert' ontstaan.”

In de nieuwere buurten zie dat straten vaak een gezamenlijk thema hebben. Ze verwijzen naar Rotterdamse bestuurders, voetballers of de havens.

Als het aan Dings ligt krijgen meer steden de app, want hij krijgt er zelf geen genoeg van. “Als ik door een stad loop krijg ik een stijve nek van het omhoog kijken.”