Meidenvoetbal scoort goed bij Rotterdamse clubs

Voetballen (archieffoto)

Het gaat ontzettend goed met het meidenvoetbal in Rotterdam. Het aantal voetballende meiden is in een jaar tijd flink gegroeid. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal vrouwelijke leden (tot en met 18 jaar) met ruim tien procent is gestegen. Bij meisjes onder de negen jaar is dat zelfs 32 procent.

Rotterdam heeft nu 968 voetballende meiden. Een jaar geleden waren dat er nog 873. Het aantal meidenteams is gestegen van 49 naar 57. “Daar zijn we erg trots op”, vertelt Suzanne Bakker van Rotterdam Sportsupport. Ze heeft verenigingen tips over het starten met meidenvoetbal en over ledenwerving en –behoud. “Bij meiden is toch de gezelligheid belangrijker en daar moet je als club wel op inspelen. En er zijn praktische zaken waar ze rekening mee moeten houden, zoals voldoende kleedruimte.” Eén van de clubs met de meeste voetballende meiden is VOC in Rotterdam-Schiebroek. Hier is zelfs een wachtlijst is. “Maar dat moet meiden zeker niet ontmoedigen, want zodra het nieuwe seizoen begint poetsen we die helemaal weg!”, legt Wijnand van Hooff, coördinator van het meisjesvoetbal snel uit. De clubs zelf geloven dat de piek in het aantal nieuwe leden komt door het winnen van het EK voetbal door de Oranjeleeuwinnen afgelopen zomer. “Maar dat durven wij niet met zekerheid te zeggen. De cijfers vertellen ons dat niet”, aldus Bakker.