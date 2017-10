'Driekwart van de dieren komt gewoon weer terug'

Margrieta Schuitemaker van Amivedi

Dierendag is niet alleen een dag om je huisdier extra in het zonnetje te zetten, maar het is ook een verdrietige dag, voor mensen die hun huisdier moeten missen. Dat vertelt althans Margrieta Schuitemaker.

Zij runt vanuit haar woonkamertje annex kantoortje Amivedi, een meldpunt waar alle meldingen van vermiste katten, honden, vogels binnenkomen. Eigenlijk alle huisdieren. In Rotterdam gaat het om zo'n 2000 meldingen. Landelijk ligt dit aantal op 80.000. "Het is geen dagtaak, maar je bent er toch wel een paar uurtjes mee bezig", vertelt ze. 'Heb je me gemist ofzo?'

Honden die als vermist op worden gegeven, duiken vaak weer op. "Katten wat minder", zegt ze. "Die willen nog wel eens in een auto stappen, zich ergens achter verschuilen. Al wil het ook wel eens voorkomen dat ze na drie weken weer voor de deur staan, met een scheef kopje dat wil zeggen: 'heb je me gemist ofzo?'" Dat dieren een aantal maanden vermist zijn, is niet meer verrassend voor Margrieta. "Pakweg zo'n driekwart komt toch gewoon weer terug. Het is wel heel verdrietig voor sommige mensen. We proberen tips te geven hoe ze ermee om kunnen gaan, hoe ze kunnen zoeken. " Zegening

Haar twee poezen Charlotte en Sofie kregen woensdag al een bakje met lekkers. Haar dierendag vult ze verder in met een bezoek aan een kerk in Schiedam, waar ze naar een 'speciale zegening' gaat. "Dieren worden gezegend, maar ook knuffels bijvoorbeeld. Daarmee hopen we dat het komend mensen en dieren weer in liefde samen kunnen leven."