Rechters in zaak Odfjell niet vervangen

De rechtszaak in Rotterdam tegen drie voormalige werknemers van tankopslagbedrijf Odfjell kan worden voortgezet. Het verzoek de rechters te wraken is afgewezen.

De zaak draait om een incident uit 2009, toen duizenden liters methanol werden gelekt. Odfjell zou onveilig hebben gewerkt en de lekkage 'onder de pet' hebben gehouden.

De rechters besloten twee weken geleden een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) aan het dossier toe te voegen. Een van de advocaten verzette zich daartegen en wraakte de rechtbank.

De speciale wrakingskamer wijst erop dat het rapport openbaar is en al een rol speelde in deze zaak. Daarnaast heeft de rechtbank aangegeven het stuk niet te zullen gebruiken bij de beoordeling van de zaak. Volgens de wrakingskamer is er geen sprake van dat de rechters bevooroordeeld zijn en hoeven zij daarom niet te worden vervangen.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen Odfjell wordt voortgezet. Door het gebrek aan zittingsruimte op de Rotterdamse rechtbank zal dat mogelijk pas begin volgend jaar zijn.