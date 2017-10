Google komt nieuwsuitgevers tegemoet (2)

Google past zijn nieuwszoekmachine aan zodat die niet langer voorrang geeft aan websites die de eerste artikelen die een bezoeker aanklikt gratis weggeven. Het internetconcern komt in plaats daarvan met nieuw beleid dat uitgevers zou moeten helpen makkelijker geld te verdienen met nieuws.

Het zogeheten 'first-click-freebeleid' van Google is al langer omstreden. Veel nieuwsorganisaties stellen dat het hun verdienmodel ondergraaft. Zij wijzen daarbij ook op de dominante marktpositie van Google, die ervoor zorgt dat bedrijven moeilijk om de internetgigant heen kunnen.

Google ging er lange tijd van uit dat consumenten dankzij de gratis artikelen uiteindelijk meer betaalde abonnementen zouden afsluiten. Dat bleek in de praktijk evenwel niet het geval. Voor sommige grote partijen, waaronder de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, was dat al aanleiding ermee te stoppen en genoegen te nemen met een minder prominente plek in de zoekresultaten van Google.

Samen met onder meer The New York Times en Financial Times heeft Google de afgelopen tijd geëxperimenteerd met nieuwe software die het makkelijker moet maken om bezoekers online te laten betalen voor nieuws. Die technologie wil het bedrijf nu breder gaan inzetten. Een consument zal eerder een artikel kopen of een abonnement afsluiten als dat met één muisklik kan, is daarbij de gedachte.