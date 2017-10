Goudprijs van vandaag

14 karaat goud 585 € 18,29

18 karaat goud 750* € 23,45

20 karaat goud 833 € 26,05

21 karaat goud 875 € 27,36

21,6 karaat goud 900 € 28,14

22 karaat goud 916 € 28,61

23 karaat goud 983 € 28,61

24 karaat goud 999 goudbaar € 34,06



Waarom nu gouden sieraden verkopen?

Sommige mensen vragen ons: “Waarom per se nu gouden sieraden verkopen?” De goudprijzen zijn historisch hoog.

Veel mensen hebben juwelen en sieraden die amper of zelfs niet meer gedragen worden.

De huidige koersen bieden een unieke en eenmalige kans om deze sieraden om te zetten in een leuk spaarcentje voor een bijzondere gelegenheid, of gewoon voor een extraatje voor uzelf. Ook wij als juwelier zien u graag komen.

Vanwege de hoge koersen stijgen de grondstofprijzen voor onze juwelen snel en wij willen graag onze juwelen aan de man brengen voor realistische prijzen.

U kunt bij ons terecht voor de beste prijs voor uw sieraden. Kom eens langs bij onze winkel!