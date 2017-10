Vier tips over dood Graciëla Gomes Rodrigues

Tot nu zijn er vier tips binnen gekomen bij de politie over de dood van de 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues in Vlaardingen. Dinsdagavond besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan haar zaak.

Gomes Rodrigues werd 22 september dood gevonden bij de Krabbeplas in Vlaardingen. Een 31-jarige man uit Schiedam is opgepakt . Hij wordt verdacht van moord of doodslag en blijft voorlopig vastzitten.

Seat Ibiza

De politie zocht in het programma naar mensen die een grijze Seat Ibiza hebben gezien, die tussen 0.30 en 6.30 uur bij Graciëla mogelijk in de buurt was. Verder wil de politie graag beelden van camera's die in de buurt hangen.

KFC

De 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues uit Rotterdam kwam door een steekpartij om het leven. Ze werkte bij de KFC, daar is ze voor het laatst levend gezien met de man die is aangehouden als verdachte.

De politie vermoedt dat Graciëla slachtoffer is geworden van een conflict in de relationele sfeer.