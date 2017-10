Tiener valt van balustrade in metrostation Schiedam

Tiener valt van balustrade op metrostation Troelstralaan. Foto: GinoPress B.V.

Een tiener is woensdagochtend gewond geraakt toen hij een val maakte in metrostation Troelstralaan in Schiedam. De jongen was aan een balustrade gaan hangen en vijf meter lager op het perron neergekomen.

De jongen is met rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. Wat de jongen bezielde om aan de balustrade te hangen, kan de politie nog niet zeggen.