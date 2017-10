'Ik werk in mijn vrije tijd en dan nog red ik het niet'

Op basisschool de Pijler in Rotterdam-Zuid blijven de deuren morgen potdicht. De leerkrachten doen namelijk mee aan de landelijke staking tegen de hoge werkdruk en voor een beter salaris.

De meeste docenten gaan naar de manifestatie in Den Haag om het protest kracht bij te zetten. Want de werkdruk is in de loop der jaren zo hoog geworden dat het ten koste gaat van goed onderwijs.

"Het is gewoon te veel wat we allemaal moeten doen," zegt kleuterjuf Wilma van der Vaart.

"Sommige dingen zijn goed hoor, zoals een klassenplan en het leerlingvolgsysteem, maar sommige dingen kosten alleen maar tijd en zijn niet nodig. En je kunt als leerkracht niet alles doen."

Vrije dag

Wilma komt op haar werkdagen vaak tijd te kort om haar lessen goed te kunnen voorbereiden. Daarom doet zij dit thuis op haar vrije woensdag. "En dan red ik het meestal nóg niet."

De ervaren kleuterjuf pleit daarom voor kleinere klassen en extra hulp in de klas.

Ook de bevlogen juf Renée van Eijk die groep zeven van de Pijler onder haar hoede heeft, staakt donderdag mee. Zij vindt dat docenten zelf moeten kunnen bepalen welke registraties er in het belang van het kind of de klas zijn.

"Ik probeer de werkdruk te verlichten door niet altijd alles uitgebreid te rapporteren. Soms is dat nodig, maar soms echt niet. Docenten kunnen dat zelf heel goed beoordelen, denk ik."

'Zelfde startsalaris'

Een beter salaris staat volgens Renée los van de werkdruk, maar is een even belangrijk punt. "Leraren in het basisonderwijs hebben hetzelfde opleidingsniveau als docenten in het voortgezet onderwijs. Alleen al om die reden vinden wij dat we hetzelfde startsalaris moeten krijgen als onze collega's in het middelbaar onderwijs," besluit zij.

​RTV Rijnmond besteedt donderdag de hele dag aandacht aan de staking van de leerkrachten. Op radio, tv en internet.