Smid optimistisch over reparatie hek Blijdorp

Het hek ligt bij smederij Van der Vegt in Bleskensgraaf

Er zijn onderdelen afgebroken. Op veel plekken zit scheurvorming en geweven raster is golvend, dat hoort bijna recht te zijn. Zo is het monumentale hek van Diergaarde Blijdorp er aan toe. Maar binnenkort moet hij weer zo goed als nieuw zijn.

In juni reed een automobilist dwars door het hek van de dierentuin. Het gehavende gedeelte is nu bij smeed- en constructiebedrijf Van der Vegt in Bleskensgraaf.

"Ik hoorde op de radio dat er iemand doorheen was gereden en dacht: nee toch?" zegt smid Harm Struik. Maar de schade is niet onherstelbaar. "Toen ik 'm zag dacht ik: het komt wel goed".

Niet meer te koop

Toch blijkt de restauratie veel werk voor de smederij. Sommige onderdelen van het hek moeten opnieuw worden gemaakt, omdat die niet meer te koop zijn, vertelt Struik.

Wat de restauratie kost wil directeur Wijnen van Van der Vegt niet zeggen en het is ook niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. "Ik had gehoopt het hek dit jaar nog terug te plaatsen, maar dat gaat niet meer lukken."