Geen celstraf voor doodrijden 16-jarige fietser

De automobilist die op de Newtonweg in Gorinchem een 16-jarige fietser doodreed, hoeft niet de cel in. Marc van den B. krijgt wel een rijontzegging van drie jaar en 240 uur taakstraf. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht woensdag besloten.

De toen 19-jarige verdachte reed vorig jaar januari met 105 kilometer per uur de 16-jarige scholier Luuk Vogel aan. Op de Newtonweg is maximaal 50 kilometer per uur toegestaan.

Veel spijt

Van den B. verklaarde eerder op de zitting veel spijt te hebben van zijn daad. "Het is een keuze die ik heb gemaakt. Ik kan me niet voorstellen hoe verschrikkelijk moet zijn voor de naasten van Luuk. Ik heb dit nooit gewild", zei hij twee weken geleden.

Zijn advocaat bepleitte dat het uiterst onzeker is dat het slachtoffer met verlichting fietste en dat hij wellicht zonder op- of omkijken de Newtonweg is opgereden.

Van binnen ben ik bevroren. Moeder Luuk

De ouders van Luuk legden beiden een emotionele slachtofferverklaring af. "Van binnen ben ik bevroren. Ik kan het niet bevatten dat mijn zoon er niet meer is. Ook nu ben ik nog nauwelijks toegekomen aan het rouwproces", sprak de moeder van het slachtoffer 20 maanden na het ongeluk.

De ouders hebben een ontmoeting gehad met de automobilist. "Daar vroeg Marc om. Ik vond dat dapper. Wat we besproken hebben, houden we onder ons."