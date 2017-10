Jongen die scholier doodreed niet de cel in

De veroorzaker van het dodelijk ongeluk aan de Newtonweg in Gorinchem hoeft niet de cel in. Hij krijgt wel een rijontzegging van drie jaar en 240 uur taakstraf. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht woensdag besloten.

De toen 19-jarige verdachte reed vorig jaar in januari met 105 km per uur een 16-jarige scholier dood. Op de Newtonweg is maximaal 50 kilometer per uur toegestaan.

Het Openbaar Ministerie had zes maanden cel tegen de jongen geëist . Wel gaat hij drie maanden de cel in als hij alsnog de fout in gaat.

Nadat de jongen het ongeluk had veroorzaakt, heeft hij direct aangegeven om in contact te komen met de familie. Volgens de rechtbank heeft de jongeman berouw getoond. Dit, en zijn jonge leeftijd toen hij het ongeluk veroorzaakte, hebben allemaal meegespeeld bij het bepalen van het vonnis.