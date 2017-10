Straffen tot vier jaar fatale schietpartij Crooswijkseweg

De rechter heeft drie mannen veroordeeld voor een gewapende overval op de Crooswijkseweg in Rotterdam. Daarbij kwam vorig jaar juli een bewoner om het leven op het balkon. De verdachten krijgen vier jaar cel.

Een vierde verdachte is vrijgesproken. Volgens de rechter staat niet vast dat hij bij de overval betrokken was. De anderen zijn herkend op camerabeelden.

Justitie had straffen van tien tot vijftien jaar cel geëist . Volgens de rechter is onduidelijk wie in de woning is geweest en wie precies heeft geschoten. Daarom is niet meer dan vier jaar cel opgelegd.

De mannen komen allemaal uit Amsterdam. Zij waren uit op het geld van de bewoners en mogelijk ging het ook om drugs.

De verdachte die vrijuit gaat, is wel veroordeeld voor een overval in Maastricht. Hij krijgt daar vijf jaar cel voor.