Rotterdammer aangehouden in Overijssels drugslab

Het drugslab wordt vandaag ontmanteld (Foto: politie)

Een 46-jarige Rotterdammer is aangehouden toen woensdagnacht nabij Steenwijk een drugslab is ontdekt. De man was op dat moment aanwezig in de loods.

De politie vond meerdere vaten met chemisch afval, apparatuur en grondstoffen. Vermoedelijk werd er in het lab xtc gemaakt. De rol van de man uit Rotterdam bij het drugslab wordt onderzocht.