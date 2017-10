Feyenoorder Geertruida op lijst van grootste talenten

Feyenoord-training

Feyenoorder Lutsharel Geertruida is door de Engelse krant The Guardian opgenomen in de jaarlijkse lijst van grootste talenten van de wereld. In de lijst van talenten, die na 2000 zijn geboren is de verdediger van Feyenoord een van de 60 spelers die kans maakt op de prijs.

In het verleden stonden onder meer de voormalig Feyenoorders Nathan Aké, Stefan De Vrij, Bruno Martins Indi, Rick Karsdorp en Terence Kongolo op de lijst van The Guadian.

De 17-jarige Geertruida heeft een contract tot 2020 in De Kuip en zat in de Champions League ontmoeting tussen Feyenoord en Manchester City op de reservebank.