'Medewerker IJsselland Ziekenhuis gooide zuur na pesterijen'

Het zuurincident in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel had mogelijk te maken met pesterijen op de werkvloer. Een medewerker zou zo gefrustreerd zijn geweest, dat hij bewust een ravage wilde aanrichten.

Hans J.(26) uit Gouda sprenkelde in mei van dit jaar jerrycans met perazijnzuur over bureaus, computers en een scanner. Drie collega's raakten zwaargewond nadat ze de bijtende stof inademden. Zij moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

"Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb er veel spijt van', zei de verdachte dinsdag tijdens een zitting op de Rotterdamse rechtbank. Volgens advocaat Van Gijssel had zijn cliënt 'het gevoel dat hij werd gepest.' Dergelijke gevoelens zouden ook hebben gespeeld bij een vorige baan van Hans J.

Schadelijk

De advocaat benadrukte dat de Gouwenaar niet wist dat perazijnzuur zo schadelijk was. "In een ander ziekenhuis waar hij heeft gewerkt, liet men de gevaarlijke stoffen altijd aan gespecialiseerd personeel over. Toen hij moest werken met dat zuur, gaven ze hem alleen handschoentjes, die nog te klein waren ook."

De man was zelf op Wikipedia gaan kijken, om wat voor stof het gaat. Van Gijssel:"Daar las hij dat het wordt toegepast om groente en fruit te behandelen. Dat sterkte hem in de overtuiging dat het geen gevaarlijk goedje was."

Wikipedia

Saillant detail: op Wikipedia staat inmiddels bij 'perazijnzuur' ook het incident in het IJsselland vermeld.

De advocaat vroeg de Rotterdamse rechter dinsdag om Hans J. vrij te laten, maar die wees dat af. De verdachte blijft in ieder geval tot de volgende zitting op 15 december in de cel. In de tussentijd wordt hij onderzocht door een psycholoog en een psychiater.