VIDEO: Politiehond hapt toe bij oefening voetbalrellen

De politie oefende woensdag in de kantine van de Rotterdamse voetbalvereniging Transvalia een uit de hand gelopen matpartij. Politiehonden, politiepaarden en agenten in uniform stonden tegenover een groep van ruim vijftig nephooligans.

De speciale trainingsdag voor de hondenbrigade is ieder jaar om goed voorbereid te zijn op problemen.

Naast de voetbalrellen, waren er ook een vechtpartij op een schip in de Waalhaven en een inval in een woning in scene gezet. Speciale aandacht was er voor een oefening op de Van Brienenoordbrug. Daar moesten de politiehonden met hun begeleiders op grote hoogte aan de slag.