Arkelaar veroordeeld voor geweld rond Ajax - Willem II

Een 24-jarige man uit Arkel is veroordeeld tot 160 uur taakstraf vanwege de rellen bij de voetbalwedstrijd Ajax - Willem II in augustus vorig jaar. De man is samen met twee anderen veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het drietal zou zich hebben misdragen in een familievak.

De gezinnen in het vak hebben niet alleen de rellen gezien, maar hebben ook moeten vluchten. De hooligans richtten hun woede onder meer op twee stewards, die gewond raakten. De drie mannen moeten elk bijna 1400 euro schadevergoeding betalen aan de stewards. Eerder al legde de KNVB de drie een stadionverbod op van acht jaar en een boete. De wedstrijd zelf in de Amsterdam Arena eindigde in een 2-1 overwinning voor Willem II.