Op vleesloze dierendag serveert het Rotterdamse stadhuis toch broodjes vlees

Dierendag wordt op het Rotterdams stadhuis gevierd met een vleesloze dag. Tenminste zo profileert de gemeente zich prominent op haar eigen website. Alleen in de praktijk serveert het Rotterdams stadhuis op dierendag gewoon broodjes met worst.

Op de website van de gemeente staat dat in de bedrijfsrestaurants woensdag geen vlees, vis of kip wordt geserveerd. "Niet om vegetariërs van onze ambtenaren te maken, wel om uit te dragen dat het gezond is, duurzaam en goed voor dieren."

Maar raadsleden krijgen in de koffiekamer broodjes vleeswaren aangeboden. En zelfs tijdens een vergadering waarbij de Rotterdamse wethouder Dierenwelzijn aanwezig is, ligt een schaal met broodjes vleeswaren.

Wethouder Joost Eerdmans geeft toe dat er iets verkeerd gaat: "Op 4 oktober eten we vegetarisch op het stadhuis, dat is de bedoeling, maar hier ligt toch echt vlees."

"Weet je wat het is", vervolgt de wethouder Dierenwelzijn en parttime vegetariër. "Je kunt mensen wel dwingen van jij zult kaas eten. Ik ben wel van iets meer druk zetten dat minder vlees geen schande is. Want de bioindustrie blijft in leven omdat zij zo veel vlees eten. Niemand is het verplicht maar het is wel prettig als we het minder eten."

Maar waar komen de broodjes vlees vandaan? Navraag leert dat het menu in het bedrijfsrestaurant wel vegetarisch is, maar dat de broodjes voor raadsleden niet.

Volgend jaar kan het Rotterdams stadhuis in de herkansing met een vleesloze dag op 4 oktober.