Gewonde man op straat gevonden in Rotterdam-Noord

In het Oude Noorden in Rotterdam is woensdagavond een man gevonden met meerdere steekwonden. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Hij was gewond aan zijn hand en schouder en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kwam ter plaatse nadat voorbijgangers de gewonde man hadden gevonden in in de 1e Pijnackerstraat. Hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen, is nog onduidelijk, meldt de politie.