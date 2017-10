Man neergestoken in Rotterdam-Noord

In de 1e Pijnackerstraat in Rotterdam is woensdagavond een man neergestoken. Volgens de politie heeft het slachtoffer meerdere steekwonden.

Bij aankomst van de politie was de man aanspreekbaar. Een ambulance is ter plaatse om hulp te verlenen. Onduidelijk is nog waarom de man werd gestoken. De politie is volop bezig met het onderzoek.