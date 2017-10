Vrouw met ontsluiting vast op dichte Erasmusbrug

Stel je voor: je bent hoogzwanger en met spoed onderweg naar het ziekenhuis. Eenmaal op de Erasmusbrug gaat de klep open, maar door een storing gaat de brug niet meer dicht. Het overkwam John en Juliëtt de Kroon uit Rotterdam.

Inmiddels zijn John en Juliët de trotste ouders van hun kerngezonde zoon Felix. "Door snel ingrijpen van de politie ben ik toch in het ziekenhuis bevallen", vertelt de kersverse moeder. Ondanks dat ze in een flinke file stonden op de brug raakte het echtpaar niet in paniek.

John en Juliët wonen aan de Noordoever van De Maas. De baby lag in een stuit, waardoor Juliet in het Ikazia Ziekenhuis op Rotterdam-Zuid zou bevallen. "Daar zijn ze gespecialiseerd in stuitliggingen", vervolgt Juliet.

"Vooraf twijfelden we nog tussen de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug, maar die laatste optie is een stuk sneller. Tot dat de brug niet meer naar beneden wilde en er tientallen auto's achter ons stonden."

Vier agenten

"Toen we door hadden dat het om een storing ging hebben we de hulpdiensten gebeld", vertelt John. "Er stonden al snel vier agenten om ons heen. Juliët werd met een politieauto over het fietspad naar de ambulance gebracht. Ik heb snel de spullen gepakt en ben ook in de ziekenauto gesprongen."

Omdat het inmiddels aardig druk was geworden rondom de brug, werd het echtpaar met loeiende sirenes naar het Ikazia Ziekenhuis gebracht. "Daar aangekomen had ik al vijf centimeter ontsluiting", vervolgt Juliët. "Na anderhalf uur, werd Felix geboren."

"Het is allemaal heel snel gegaan", vertelt de trotse vader. "Zo sta je vast op de brug en zo rij je naar huis met een kleintje op de achterbank. En we zijn trouwens niet meer over de Erasmusbrug teruggegaan", besluit John met een lach op zijn gezicht.