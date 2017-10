Aboutaleb in discussie over demonstratierecht

Op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb discussieerden woensdag in het Rotterdamse stadhuis een groot aantal bestuurders, justitie, de Nationale en gemeentelijke Ombudsman en andere deskundigen over het Nederlandse demonstratierecht.

Aanleiding was eerdere kritiek op het optreden van de Rotterdamse politie en burgemeester vorig jaar tijdens een protestmars bij de Kuip en een demonstratie tegen Zwarte Piet. Bij beide demonstraties greep de politie hard in en werden arrestaties verricht.

Volgens onderzoeken van zowel de Nationale Ombudsman als de gemeentelijke Ombudsman, zouden de autoriteiten steken hebben laten vallen, vooral op het gebied van communicatie.

Burgemeester Aboutaleb over de reden van de bijeenkomst: "Er is natuurlijk wel een verschil tussen wat wetenschappers en instituties als de Ombudsman roepen over de kracht en bedoeling van de wet, versus de wet van de straat. Want daar hebben wij als burgemeesters mee van doen als we zo'n demonstratie moeten zien te faciliteiten. Ik dacht: laten we over die frictie eens met elkaar spreken."

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen prijst het initiatief van Rotterdam: "Al een paar keer uitten wij onze kritiek op de aanpak van Rotterdam, maar steeds is de burgemeester bereid te luisteren en stappen te zetten richting verbetering."

Of de Rotterdamse burgemeester strenger is dan andere burgemeesters in het land kan Van Zutphen niet zeggen: "Rotterdam is een stad waar heel veel gebeurt, waar moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Soms is men misschien iets te strikt of te streng, maar het is ongelofelijk moeilijk voor een bestuurder om op zo'n moment de juiste afwegingen te maken. Toch hebben we over de Rotterdamse aanpak al weer een paar keer moeten zeggen: dit moet echt anders."

Burgemeester Aboutaleb begrijpt dat mensen hem soms zien als "de strenge burgemeester", maar ligt er niet wakker van: "De werkelijkheid is namelijk een hele andere. Er gaat bijvoorbeeld nu willens en wetens een bericht rond in de Turkse media dat ik toestemming zou hebben gegeven om te schieten op demonstranten. Dat is buitengewoon kwalijk."

"Ik weet voor mezelf dat ik oprecht met dit soort vraagstukken bezig ben. En heus, het aantal keren dat ME tegen demonstranten heb ingezet, dat is nou ook weer niet zo heel vaak geweest."